Сербский лидер Александр Вучич в срочном порядке прибыл в Генштаб республики. Об этом сообщило местное издание «Вечерне новости».

Глава государства обсуждает с армейским командованием возможные шаги в ответ на провокацию косоваров в Косове и Метохии.

«Приштинский режим пытается воспользоваться настроениями в мире. <…> Они приняли решение навязать людям на севере Косово и Метохии то, что они не могут навязать. <…> Все это должно начаться сегодня в полночь», — приводит издание слова Вучича.

Глава государства обратился к сербам в Косово с просьбой не поддаваться на провокации и сохранить мир любой ценой. При этом он отметил, что если Приштина развяжет войну, то Сербия в ней победит.

Ситуация на границе Сербии и Косово накалилась днем 31 июля. На приграничных территориях слышны звуки стрельбы, писали местные СМИ. В населенном пункте Косовска-Митровица сработали сирены воздушной тревоги. Туда уже прибыли подразделения местного спецназа.