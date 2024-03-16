Мир 16 марта 2024, 19:15 Вучич допустил два сценария развития конфликта на Украине Президент Сербии Вучич: Запад договорится о мире или вступит в конфликт с РФ Predrag Milosavljevic / Global Look Press

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Конфликт на Украине завершится перемирием или распространится на страны Запада. Сербия начала готовиться к любому развитию событий, заявил президент Александр Вучич в интервью телеканалу B92.

«Есть два сценария. Либо Запад пойдет в сторону полного конфликта с Россией, либо при помощи США и Китая удастся достичь какого-то перемирия, что будет означать огромное облегчение для мира», — сказал он.

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Вучич предупредил, что никто не выиграет от присоединения Запада к украинскому конфликту и прямому столкновению с Россией. Сербский лидер сказал, что его «маленькая и незначительная» страна готовится к любому исходу.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае третьей мировой войны Соединенные Штаты проиграют. Он подчеркнул, что при таком лидере, как демократ Джо Байден, стране даже не придется в ней участвовать, чтобы потерпеть крах.