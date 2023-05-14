Мир 14 мая 2023, 19:06 Вучич анонсировал свой уход с поста главы СПП Президент Сербии Вучич заявил о своей отставке с поста лидера правящей партии РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич объявил о своем уходе с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Он намерен сделать это в ближайшее время, сообщило издание Informer.

«Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии. <…> Объясню все людям на этом большом съезде», — отметил Вучич.

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Сербский лидер призвал просто дождаться 26 мая. На эту дату запланировали съезд СПП.

Вучич обратил внимание, что оппозиция, организуя протестные шествия, играет на эмоциях населения из-за двух случаев массовой стрельбы в стране.

В ночь на 5 мая молодой человек после конфликта со сверстниками открыл огонь из автомата. В результате погибли восемь человек, еще 13 пострадали. Двумя днями ранее в школе Белграда 14-летний подросток начал стрелять по учащимся и педагогам. Погибли девять человек — восемь несовершеннолетних и охранник. Еще 15 человек получили ранения.

Ранее научный сотрудник Института европейских исследований, сербский политолог Стеван Гайич счел влияние Вучича в правительстве важным.