14 мая 2023, 19:06
Вучич анонсировал свой уход с поста главы СПП
Президент Сербии Вучич заявил о своей отставке с поста лидера правящей партии
Президент Сербии Александр Вучич объявил о своем уходе с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Он намерен сделать это в ближайшее время, сообщило издание Informer.
«Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии. <…> Объясню все людям на этом большом съезде», — отметил Вучич.
Реклама
Сербский лидер призвал просто дождаться 26 мая. На эту дату запланировали съезд СПП.
Вучич обратил внимание, что оппозиция, организуя протестные шествия, играет на эмоциях населения из-за двух случаев массовой стрельбы в стране.
В ночь на 5 мая молодой человек после конфликта со сверстниками открыл огонь из автомата. В результате погибли восемь человек, еще 13 пострадали. Двумя днями ранее в школе Белграда 14-летний подросток начал стрелять по учащимся и педагогам. Погибли девять человек — восемь несовершеннолетних и охранник. Еще 15 человек получили ранения.
Ранее научный сотрудник Института европейских исследований, сербский политолог Стеван Гайич счел влияние Вучича в правительстве важным.
Сербия
Россия
Запад
Александр Вучич
Реклама
Реклама