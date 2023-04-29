Мир 29 апреля 2023, 14:54 Вторжение в школу при посольстве России в Польше назвали провокацией МИД России пообещал Польше жесткую реакцию на вторжение в школу при посольстве РИА «Новости»

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Вторжение в школу при посольстве не останется без жесткой реакции России и последствий для Польши. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей», — отметили в министерстве.

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В министерстве сочли действия властей Польши вопиющим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала захват школы провокацией. Она обратила внимание, что польские власти повели себя вызывающе.

По словам главы дипмиссии Сергея Андреева, в школе при посольстве работают российские сотрудники, оставлять без внимания действия польских правоохранителей нельзя.