29 апреля 2023, 14:54
Вторжение в школу при посольстве России в Польше назвали провокацией
МИД России пообещал Польше жесткую реакцию на вторжение в школу при посольстве
Вторжение в школу при посольстве не останется без жесткой реакции России и последствий для Польши. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей», — отметили в министерстве.
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В министерстве сочли действия властей Польши вопиющим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала захват школы провокацией. Она обратила внимание, что польские власти повели себя вызывающе.
По словам главы дипмиссии Сергея Андреева, в школе при посольстве работают российские сотрудники, оставлять без внимания действия польских правоохранителей нельзя.
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