Вторую волную эпидемии коронавируса не исключили в США

Эпидемия коронавируса может накрыть Соединенные Штаты следующей зимой. Причем эта вспышка, вероятно, окажется еще хуже. Такое заявление сделал глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

Он рассказал в интервью газете The Washington Post, что вторая волна может совпасть по времени с сезонным гриппом. Таким образом эпидемиологическая ситуация станет более сложной, чем сейчас.

Редфилд считает, что одновременная вспышка двух респираторных заболеваний окажется крайне тяжелым испытанием для американской системы здравоохранения. Поэтому уже сейчас власти страны должны подготовиться к возможной второй волне эпидемии. В частности, нужно проводить множество тестов на коронавирус и отслеживать контакты заразившихся, отметил эксперт.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции. По последним данным международного статистического бюро Worldometer, 818 тысяч американцев заразились коронавирусом, его жертвами стали более 45 тысяч человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы снимать ограничительные меры в связи с пандемией в стране.