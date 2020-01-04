«Второсортная Москва». Украинский журналист дал характеристику столице своей страны

«Киев — это такая второсортная, меньшая по размеру Москва», — заявил Павел Зубюк.

По его мнению, Киев пытается стать похожим на Москву, но за изменениями совершенно не успевает. Кроме того, украинская столица является «концентратом государственных болячек». Зубюк отметил, что на Украине нет ни одного города, который мог бы сменить Киев на посту основного населенного пункта страны.

Украинский журналист отметил архитектурную безвкусицу Киева, хаотичность застройки, проблемы с трафиком и повсеместную