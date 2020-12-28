Второй за сутки взрыв прогремел в Кабуле
Взрыв прогремел в VII полицейском округе Кабула. Это уже второе такое происшествие за сутки в столице Афганистана. Информация появилась в Telegram-канале «Афганская голубка».
Взрыв раздался 28 декабря, около 16:00 по местному времени (14:30 по Москве).
Злоумышленники покушались на жизнь правительственных служащих — сотрудников Центрального статистического управления. Они приехали на автобусе, на котором была установлена магнитная бомба.
По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили как минимум четыре человека.
Первый взрыв раздался в 07:30 в IV полицейском округе. Сработало устройство, установленное на автомобиле Национальной армии. Тогда никто не пострадал, отметило РИА ФАН.
Вице-президент Амрулла Салех пообещал в два раза увеличить число полицейских для усиления безопасности в городе. Меры необходимы для сокращения числа опасных происшествий.