Второй за сутки взрыв прогремел в Кабуле

Взрыв раздался 28 декабря, около 16:00 по местному времени (14:30 по Москве).

Злоумышленники покушались на жизнь правительственных служащих — сотрудников Центрального статистического управления. Они приехали на автобусе, на котором была установлена магнитная бомба.

По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили как минимум четыре человека.

Первый взрыв раздался в 07:30 в IV полицейском округе. Сработало устройство, установленное на автомобиле Национальной армии. Тогда никто не пострадал, отметило РИА ФАН.

Вице-президент Амрулла Салех пообещал в два раза увеличить число полицейских для усиления безопасности в городе. Меры необходимы для сокращения числа опасных происшествий.