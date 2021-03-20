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    20 марта 2021, 20:45

    Второй за сутки американский эсминец вошел в Черное море

    Анатолий Минкин

    Российские военные начали следить за вошедшим в акваторию Черного моря американским эсминцем Thomas Hudner. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Национального центра по управлению обороной России.

    Второй за сутки американский эсминец вошел в Черное море

    По данным ведомства, американский военный корабль вошел в Черное море около 18:55 по московскому времени.

    Эсминец способен нести на себе до 56 крылатых ракет Tomahawk, чья дальность действия составляет 1,6 тысячи километров.

    Это уже второй военный корабль США, который вошел в Черное море за минувшие сутки. Как напомнило ИА Nation News, первым был ракетный крейсер Monterey.

    Оба судна входят в состав авианосной группы ВМС США. Остальные корабли находятся в Средиземном море, около берегов Турции.

    Кроме американских эсминцев, в Черном море сейчас находятся два испанских ракетных фрегата, а также корабли румынского, болгарского и турецкого флотов, входящих в постоянную военно-морскую группу НАТО.