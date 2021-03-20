Второй за сутки американский эсминец вошел в Черное море

Российские военные начали следить за вошедшим в акваторию Черного моря американским эсминцем Thomas Hudner. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Национального центра по управлению обороной России.

По данным ведомства, американский военный корабль вошел в Черное море около 18:55 по московскому времени.

Эсминец способен нести на себе до 56 крылатых ракет Tomahawk, чья дальность действия составляет 1,6 тысячи километров.

Это уже второй военный корабль США, который вошел в Черное море за минувшие сутки. Как напомнило ИА Nation News, первым был ракетный крейсер Monterey.

Оба судна входят в состав авианосной группы ВМС США. Остальные корабли находятся в Средиземном море, около берегов Турции.

Кроме американских эсминцев, в Черном море сейчас находятся два испанских ракетных фрегата, а также корабли румынского, болгарского и турецкого флотов, входящих в постоянную военно-морскую группу НАТО.