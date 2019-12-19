Второй за неделю температурный рекорд зафиксировали в Австралии

Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что ранее бюро метеорологии считало самым жарким днем за всю историю континента минувший вторник. Тогда температура воздуха прогрелась до 40,9 градуса по Цельсию. По данным издания, предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января 2013 года. Столбики термометра показывали в тот день 40,3 градуса.