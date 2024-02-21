Мир 21 февраля 2024, 00:32 Второй украинский баскетболист скончался после нападения в Германии Второй украинский баскетболист Козаченко умер в Германии от полученных ранее ран Freepik

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Второй украинский баскетболист «Джайантс Дюссельдорф» Артем Козаченко, пострадавший в Германии от нападения в автобусе в немецком Оберхаузене, скончался в больнице от полученных ран. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Козаченко было 18 лет, он стал второй жертвой нападения группы подростков, которое произошло 10 февраля. Его товарищ по команде Владимир Ермаков скончался на месте, Козаченко попал в больницу в тяжелом состоянии.

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«После трагического акта насилия в Оберхаузене, жертвами которого стали два игрока „Джайантс Дюссельдорф“ и погиб Владимир Ермаков, теперь в больнице от тяжелых травм скончался и его товарищ по команде и соотечественник Артем Козаченко», — написала администрация клуба в некрологе.

Полиция Германии арестовала четверых подозреваемых в нападении. Главным фигурантом стал 15-летний гражданин Германии турецкого происхождения. Подросток нанес спортсменам множественные колото-резаные раны.