Политолог Синельников-Оришак рассказал, отразятся ли выборы в Бразилии на связях с Россией | 360°

Мир 04 октября 2022, 03:56 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Синельников-Оришак рассказал, отразятся ли выборы в Бразилии на связях с Россией

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В Бразилии состоится второй тур президентских выборов. Политолог Михаил Синельников-Оришак рассказал, изменит ли подобная ситуация отношении с Россией. Об этом сообщил «Абзац».

По словам специалиста, делать особый акцент на выборы в Бразилии не стоит. На данный момент сложно спрогнозировать, изменятся ли отношения с Россией.

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«Межгосударственные отношения не стоит рассматривать через призму каких-то политиков, ведь они могут не оправдать наших ожиданий», — отметил Синельников-Оришак.

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