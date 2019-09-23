Второй тизер полноментражки «Во все тяжкие» появился в Сети

Вышел второй тизер полнометражного фильма «Во всех тяжкие» — Еl Саminо. Он станет продолжением уже ставшего культовым одноименного сериала.

На минутном видео зрители видят машину, в которой, скорее всего, находится главный герой сериала Джесси Пинкмэн. Он в подавленном состоянии слушает новости о событиях, которые произошли в городе Альбукерке.

Этот ролик разместил у себя в Twitter исполнитель роли Пинкмэна Аарон Пол. «Здравствуй, старый друг», — написал он.

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Фильм расскажет, что случилось с напарником Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) после событий последнего сезона «Во все тяжкие». Режиссером картины стал Винс Гиллиган, который являлся создателем сериала. Премьера El Camino состоится 10 ноября 2019 года на Netflix.

Сериал «Во все тяжкие» выходил с 2008 по 2013 год. Все зрители увидели пять сезонов. ТВ-шоу получило множество наград. Среди них «Золотой глобус», «Эмми», «Спутник», BAFTA.