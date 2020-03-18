Второй танкер с нефтью для Белоруссии прибыл в Литву

Танкер с 80 тысячами тонн нефти, приобретенной Белоруссией у трейдеров, прибыл в Литву 17 марта. В марте должно прибыть еще два танкера с нефтью для Белоруссии.

Ранее Лукашенко сделал заявление, что Белоруссия в будущем не откажется от российской нефти, но будет работать и с другими поставщиками.