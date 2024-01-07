Мир 07 января 2024, 00:55 Второй следовавший в РФ танкер отбуксировали в турецкий порт из-за поломки Береговая охрана Турции отбуксировала второй за сутки танкер, следовавший в РФ РИА «Новости»

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Буксиры береговой охраны помогли следовавшему в Россию танкеру, получившему поломку в Эгейском море. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

«У танкера Elijah длиной в 185 метров, следовавшего из Испании в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у острова Гекчеада», — сообщили в береговой охране.

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Судно отбуксировали к причалу острова Бозджаада. Оно шло под флагом Панамы.

Это второй случай поломки танкера в акватории, которую патрулирует турецкая береговая охрана. До этого ее специалисты оказали помощь команде танкера Sundoro, который следовал из Мальты в Россию. Тогда вышел из строя двигатель.

Ранее турецкие рыбаки в районе порта Эрегли в провинции Зонгулдак на Черном море выловили сетями мину. В порт прибыли саперы, которые помогли извлечь мину из воды. Боеприпас вывезли на полигон для контролируемого подрыва.

Еще раньше в Черном море на мине подорвался балкер под флагом Панамы, пострадали два человека. Судно следовало по альтернативному зерновому пути.