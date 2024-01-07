07 января 2024, 00:55
Второй следовавший в РФ танкер отбуксировали в турецкий порт из-за поломки
Береговая охрана Турции отбуксировала второй за сутки танкер, следовавший в РФ
Буксиры береговой охраны помогли следовавшему в Россию танкеру, получившему поломку в Эгейском море. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
«У танкера Elijah длиной в 185 метров, следовавшего из Испании в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у острова Гекчеада», — сообщили в береговой охране.
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Судно отбуксировали к причалу острова Бозджаада. Оно шло под флагом Панамы.
Это второй случай поломки танкера в акватории, которую патрулирует турецкая береговая охрана. До этого ее специалисты оказали помощь команде танкера Sundoro, который следовал из Мальты в Россию. Тогда вышел из строя двигатель.
Ранее турецкие рыбаки в районе порта Эрегли в провинции Зонгулдак на Черном море выловили сетями мину. В порт прибыли саперы, которые помогли извлечь мину из воды. Боеприпас вывезли на полигон для контролируемого подрыва.
Еще раньше в Черном море на мине подорвался балкер под флагом Панамы, пострадали два человека. Судно следовало по альтернативному зерновому пути.
Турция
Россия
Испания
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