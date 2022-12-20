Мир 20 декабря 2022, 18:19 Второй сезон мультсериала «Неуязвимый» от Amazon выйдет в 2023 году

Читать 360tv в

Американский анимационный мультсериал о супергероях для взрослых «Неуязвимый» от Amazon Studios продолжит свое повествование выходом второго сезона. Он назначен на следующий год, сообщил сайт Collider.

По данным РИА ФАН, о дате релиза второго сезона известного анимационного сериала пока ничего не известно. Первый сезон вышел в марте 2021 года.

Реклама

Отмечается, что его премьера в прошлом году прошла на сервисе Prime Video.

Реклама