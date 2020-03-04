    04 марта 2020, 15:37

    Второй русский храм откроют в Антарктике

    Ольга Ситникова

    В Антарктике появится второй русский храм. Церковь Святителя Николая планируют возвести в Антарктиде. Об этом сообщил «Интерфакс».

    По информации сайта RT, предполагается, что церковь появится на советской, российской антарктической станции Новолазаревская. Она располагается на побережье Земли Королевы Мод.

    Место предстоящего строительства уже посетил архиепископ Горно-Алтайский и Чемальский Каллистрат. Он освятил территорию будущего храма-часовни. На мероприятии присутствовали также участники 64-й Российской антарктической экспедиции.

    Церковь хотят построить в честь святителя Николая Чудотворца, так как он считается покровителем путешественников и моряков.

    Пока в Антарктике постоянно действует лишь один русский храм — это церковь Святой Троицы. В 2004 году ее открыли на станции Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж, который входит в состав Южных Шетландских островов.

    Именно там в 2016 состоялся первый в истории визит главы русской православной церкви в Антарктиду. Патриарх Кирилл провел молебен в церкви Святой Троицы.