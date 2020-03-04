Второй русский храм откроют в Антарктике

По информации сайта RT, предполагается, что церковь появится на советской, российской антарктической станции Новолазаревская. Она располагается на побережье Земли Королевы Мод.

Место предстоящего строительства уже посетил архиепископ Горно-Алтайский и Чемальский Каллистрат. Он освятил территорию будущего храма-часовни. На мероприятии присутствовали также участники 64-й Российской антарктической экспедиции.

Церковь хотят построить в честь святителя Николая Чудотворца, так как он считается покровителем путешественников и моряков.

Пока в Антарктике постоянно действует лишь один русский храм — это церковь Святой Троицы. В 2004 году ее открыли на станции Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж, который входит в состав Южных Шетландских островов.

Именно там в 2016 состоялся первый в истории визит главы русской православной церкви в Антарктиду. Патриарх Кирилл провел молебен в церкви Святой Троицы.