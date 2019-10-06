Второй разведчик раскрыл детали разговора Трампа с Зеленским о Байдене

Однако он пока еще не передал свою информацию членам комитетов палаты представителей конгресса США, которые расследуют дело в связи с процедурой импичмента Трампа.

Подопечный Зейда «располагает данными из первых рук касательно некоторых предположений, высказанных в жалобе первого осведомителя».

Имена обоих осведомителей до сих пор не известны.

Положение Зеленского оказалось неинтересно Путину Подробнее

Днем ранее газета The New York Times написала о существовании еще одного сотрудника американской разведки, который может подать рапорт на Трампа.

Речь идет о крупном скандале, который разгорелся в США. Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Глава США просил своего коллегу расследовать дело в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена — Хантера Байдена. В обмен он обещал Киеву материальную и военную помощь.

Министерство юстиции США не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства и оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден — наиболее вероятный конкурент Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года. Именно поэтому, по мнению демократов, американский лидер давил на Зеленского. Так он хотел заручиться поддержкой Киева в желании получить второй срок.