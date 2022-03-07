Второй провал. Американист допустил отставку Байдена из-за Украины

У демократов и республиканцев в США единая проукраинская и антироссийская позиция, однако обе партии используют это в своей внутриполитической борьбе перед грядущими выборами в конгресс. Об этом в эфире «360» заявил политолог, американист Малек Дудаков.

Республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в том, что он неадекватен и очень мягко реагирует на ситуацию вокруг Украины. Позиция республиканского крыла в том, что Байден сам довел ситуацию до такого кризиса, в котором США смотрятся очень плохо и их репутация подорвана, отметил Дудаков.

«Это второй международный кризис для Байдена после Афганистана, и оба заканчиваются очень нехорошим образом для США и их позиций в мире. Поэтому эта критика будет нарастать. Мы будем слышать и со стороны [Дональда] Трампа, и со стороны республиканцев, у которых, понятно, выборы через восемь месяцев, и они надеются получить большинство в обеих палатах», — объяснил американист.

Дудаков не исключил, что, если демократы утратят большинство в конгрессе, занявшие их место республиканцы могут поднять вопрос об импичменте Байдена, в том числе из-за украинского кризиса.

«Они, с одной стороны критикуя Россию, поддерживая Украину словесно, с другой стороны, пытаются уколоть и Байдена», — сказал политолог.

Американист Григорий Ярыгин ранее в беседе с «360» заявил, что США доминируют над Евросоюзом в ситуации вокруг Украины.

Бывший конгрессмен Девин Нунес ранее заявил, что грязные игры политиков США сделали дипломатию с Россией невозможной, передавал RT.

В МИД РФ ранее заявили, что итог событий на Украине приведет отношения России с Западом к новому качеству. Об этом писала «Газета.ru».