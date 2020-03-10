Второй пациент в истории избавился от ВИЧ. Это произошло случайно

Примерно год назад врачи утверждали, что второй пациент с момента, когда ВИЧ-инфекция начала распространяться, сможет снова стать здоровым. Он — житель Лондона, но имя его не разглашалось. Первым вылечившимся в истории является немец Тимоти Рэй Браун. Он смог избавиться от болезни 13 лет назад. Обоим пациентам врачи пересаживали часть донорского костного мозга.

«Лондонский» пациент находился в ремиссии 30 месяцев после операции. Сейчас врачи получили новые результаты, которые показали, что в его крови больше нет вируса, пишет в своем докладе Равиндра Гупта из Кембридского университета — глава исследовательской групы.

По данным New York Times, «лондонский пациент» на самом деле Венесуэлец. По неподтвержденным сведениям, его зовут Адам Кастильехо, ему 40 лет. О том, что у него ВИЧ, мужчина узнал в 2003 году, а в 2012 году ему диагностировали злокачественную лимфому Ходжкина. Трансплантацию проводили для того, чтобы вылечить рак — но вместе с тем ушел и ВИЧ.