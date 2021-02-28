Второй пациент украинской больницы скончался в результате пожара

В результате пожара в ковидной больнице в Черновцах скончался второй пациент. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

«27 февраля в Черновцах, в палате на втором этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1. Предварительно, произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием. Погибли два человека», — говорится в сообщении на сайте Госслужбы по ЧС.

В ведомстве отметили, что второй человек, пострадавший во время пожара, умер в больнице ночью 28 февраля.

Взрыв произошел в отделении для больных с коронавирусом. В этот момент в палате находились четверо больных. В результате погиб 76-летний мужчина и пациент 77 лет. Остальные пострадали и дают показания. После случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов. Ранее в СМИ писали, что в больнице взорвался кислородный баллон. Но мэр города вскоре опроверг эту информацию. Назначены экспертизы для установления обстоятельств возникновения пожара, а также причин смерти пациентов.