Второй канадский самолет с военной помощью приземлился на Украине

Канада отправила второй самолет с военной помощью на Украину. Армия страны получила винтовки, автоматы с оптическими прицелами и снаряжение. Об этом сообщило Минобороны Украины.

«Сегодня получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматов, пулеметов, аппаратуры ночного видения и наблюдения, военного снаряжения. Это уже второй самолет Королевских ВВС Канады, прибывший в Украину с военной помощью на борту», — уточнил министр обороны Украины Алексей Резников.

По данным Минобороны страны, сейчас во Львовской области проходят инструктажи и тренировки. Отработку действий проводят украинские и канадские военнослужащие.

Первый транспортный самолет с вооружением Украина получила от Канады в начале февраля. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Украина получит летальное вооружение и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США).

Еще Трюдо сообщил, что украинские власти получат от Канады кредит на сумму до 500 миллионов канадских долларов (порядка 390 долларов США).