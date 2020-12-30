Второй израильтянин умер после прививки от коронавируса

«Мужчина скончался в Иерусалиме через несколько часов после получения вакцины от коронавируса», — пишет издание.

По словам врачей, у 88-летнего мужчины были хронические, комплексные и сложные проблемы со здоровьем.

В понедельник, 28 декабря, в местных СМИ появилась информация о том, что после получения вакцины от коронавируса американской компании Pfizer умер 75-летний израильтянин. Причиной смерти стал сердечный приступ. Предварительная проверка показала, что препарат не был связан со смертью пациента.

Массовая вакцинация от коронавируса в Израиле началась 20 декабря, сообщал сайт RT. Одним из первых прививку сделал президент Израиля Реувен Ривлин. Затем вакцину поставили медицинским работникам, студентам-медикам, сотрудникам гериатрических заведений и представителям органов власти. На втором этапе вакцину получат люди старше 50 лет и из группы риска.

Проблемы с вакциной Pfizer зафиксированы и в США. Американский медбрат заразился коронавирусом после того, как привился.