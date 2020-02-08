Второй госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане

Рабочие сдали уже второй госпиталь для пациентов с коронавирусом. Новое медучреждение в Ухане примет первых заразившихся уже 8 февраля.

Больницу разместили в Цзянся — это пригород Уханя. Территория мдучреждения занимает 79 тысяч квадратных метров. На этой площади построили 32 секции с 1,5 тысячами койко-мест для пациентов. В каждой палате предусмотрены места для двух человек.

Помогать инфицированным будут около двух тысяч врачей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Для медиков сделали 264 комнаты. Там поставили двухъярусные кровати, телевизоры, необходимые электроприборы и повесили кондиционеры. В каждой комнате есть отдельная ванная комната.

В начале февраля в Ухане появилась первая инфекционная больница для людей с коронавирусом. Ее построили всего за 10 дней. В «Хошэньшане» одновременно могут лечить тысячу пациентов.

Необходимость в больницах появилась в Китае после того, как в конце 2019 года началась эпидемия коронавируса. Из нескольких случаев заражения инфекция разрослась до более 34 тысяч заболевших. Жертвами вируса стали 722 человека.