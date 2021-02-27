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    27 февраля 2021, 08:19

    Второй этап испытаний лекарства для тяжелобольных COVID-19 начался в Израиле

    Анастасия Калинина

    В Израиле ученые начали второй этап испытаний экспериментального препарата, который позволит излечивать тяжелобольных COVID-19. Во время первых испытаний он показал высокую эффективность. Полный цикл исследований должен завершиться до конца года. Об этом сообщил создатель лекарства профессор Арбар Надир.

    Второй этап испытаний лекарства для тяжелобольных COVID-19 начался в Израиле

    «В ближайшее время мы приступим ко второму этапу исследований, на котором 50 пациентов получат лечение нашим препаратом и 50 получат плацебо, затем перейдем к третьему этапу, в котором будут принимать участие несколько сотен пациентов», — передало его слова РИА «Новости».

    По его словам, точный срок завершения полного цикла исследований зависит от многих факторов, но в планах завершить его уже в этом году.

    Первый этап испытаний прошел в тель-авивской клиники «Ихилов». Тогда лекарство дали 30 больным с тяжелой формой COVID-19. Экспериментальный препарат применяли в виде спрея один раз в день. В результате исследователи убедились в безопасности препарата, а больные стали заметно лучше дышать. Как отметил ученый, в будущем лекарство будет предназначено для лечения в домашних условиях.