Второй этап испытаний лекарства для тяжелобольных COVID-19 начался в Израиле

В Израиле ученые начали второй этап испытаний экспериментального препарата, который позволит излечивать тяжелобольных COVID-19. Во время первых испытаний он показал высокую эффективность. Полный цикл исследований должен завершиться до конца года. Об этом сообщил создатель лекарства профессор Арбар Надир.

«В ближайшее время мы приступим ко второму этапу исследований, на котором 50 пациентов получат лечение нашим препаратом и 50 получат плацебо, затем перейдем к третьему этапу, в котором будут принимать участие несколько сотен пациентов», — передало его слова РИА «Новости».

По его словам, точный срок завершения полного цикла исследований зависит от многих факторов, но в планах завершить его уже в этом году.

Первый этап испытаний прошел в тель-авивской клиники «Ихилов». Тогда лекарство дали 30 больным с тяжелой формой COVID-19. Экспериментальный препарат применяли в виде спрея один раз в день. В результате исследователи убедились в безопасности препарата, а больные стали заметно лучше дышать. Как отметил ученый, в будущем лекарство будет предназначено для лечения в домашних условиях.