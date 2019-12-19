Второй энергоблок АЭС в Белоруссии запустят в начале 2020 года

Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке выполнены на 70%. Сейчас специалисты ведут монтаж основного технологического оборудования, прокладывают кабельную продукцию. Благодаря этому в первом квартале 2020 года на второй энергоблок завезут ядерное топливо. Его доставляют за месяц-полтора до физического пуска станции.

«Вы знаете, это не панацея — завезти ядерное топливо, мы уже к завозу практически готовы…», — рассказал Михадюк.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту рядом с Островцом в Гродненской области. Выбран проект АЭС-2006. АЭС будет состоять из двух энергоблоков, напомнило ИА RNS.