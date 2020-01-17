Второй человек умер в Китае от нового вируса

От нового типа короновируса в китайском городе Ухань умер второй человек. О первой жертве заболевания стало известно 11 января.

«По состоянию на данный момент, в городе зарегистрирован 41 случай заражения новым типом коронавируса, из них 12 человек уже выписаны из больницы, […][ два человека умерли», — сказано в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения. Его процитировало РИА «Новости».

При этом пять человек остаются в тяжелом состоянии, состояние остальных врачи оценивают как стабильное. Второй жертвой вируса стал 69-летний мужчина. Заболевание впервые показало себя 31 декабря. Спустя несколько дней, 4 января, состояние китайца ухудшилось, и 15 января он умер.

Всего 763 человека тесно контактировали с больными. Из них 644 уже выведены из медицинского наблюдения. Однако за 119 все еще внимательно наблюдают врачи. Пока они не показывают никаких аномальных симптомов. Новых случаев заболевания не найдено.

Китайские власти в конце декабря сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зафиксировали в городе Ухань. Специалисты считают, что возбудителем болезни стал новый тип коронавируса. Большинство инфицированных связаны с продажей морепродуктов. В середине января первый случай заболевания короновирусом медики зафиксировали в Японии.