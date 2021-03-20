Второй американский эсминец направился в Черное море

Американские корабли зачастили к российским границам: компанию крейсеру ВМС США «Монтерей» в Черном море составит эсминец «Томас Хаднер» для «обеспечения безопасности». Об этом сообщило командование Шестого флота Соединенных Штатов в Twitter.

«Второй корабль ВМС США, эсминец „Томас Хаднер“, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море», — говорится в сообщении американского флота.

Накануне в акваторию Черного моря зашел крейсер «Монтерей». За ним следят моряки Черноморского флота.

В январе в акваторию Черного моря заходили вооруженные крылатыми ракетами американские эсминцы «Дональд Кук» и «Портер». После этого вице-адмирал Петр Святашов заявил, что Россия должна «показать зубы», чтобы покончить с «бесцеремонными» американскими кораблями в Черном море. По его словам, Вашингтон надо призвать к совести, а для этого у нашей страны есть все необходимое: средства радиоэлектронной борьбы и многое другое.