Второго виновника пожара в зоне Чернобыльской АЭС нашли на Украине

Полиция Киевской области нашла еще одного человека, который может быть причастен к пожару в Чернобыльской зоне. Это 37-летний местный житель.

Как заявили в пресс-службе ведомства, он жег мусор недалеко от своего дома. Тлеющие остатки костра он вывез за село и высыпал на сухую траву. Это и привело к началу пожара. Украинец пытался справиться с огнем своими силами, но ему это не удалось. В итоге пламя перекинулось дальше и пришло в лес, а затем достигло зоны отчуждения.

Теперь в отношении местного жителя открыто уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных массивов. Ему грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно о первом подозреваемом. Речь идет о 27-летнем жителе села Раговка Киевской области. Он ради забавы поджег траву. В итоге сгорело пять гектаров леса.

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начались 4 апреля. Огонь подошел к Припяти. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию спустя десять дней. Он заявил, что следит за происходящим, и поблагодарил пожарных за мужество.