Второе за три дня землетрясение произошло на Филиппинах
Эпицентр явления находился почти в 35 километрах восточнее крупного населенного пункта, сообщила Геологическая служба США (USGS). Его очаг залегал на глубине 22 километров.
Землетрясение началось в ночь на четверг, 31 октября.
Информация о жертвах, возможных разрушениях и угрозе цунами не поступала.
Давао является третьим по количеству населения городом на Филиппинах. В нем проживают свыше 1,6 миллиона человек. Это главный порт острова Минданао.
По словам ученых, землетрясения в этом районе происходят из-за четырех активных разломов.
Телеканал CNN уточнил, что в Давао из-за подземных толчков частично обрушилось здание одного из отелей.
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Несколькими днями раньше остров уже «трясло». Магнитуда подземных толчков 29 октября составила 6,6. Тогда землетрясение привело к разрушениям зданий и объектов инфраструктуры в провинции Котабадо.
Погибли девять человек, в том числе ученица школы, которая пыталась эвакуироваться. Еще более 400 пострадали.