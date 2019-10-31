Второе за три дня землетрясение произошло на Филиппинах

На филиппинском острове Минданао произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки зафиксировали недалеко от города Давао.

Эпицентр явления находился почти в 35 километрах восточнее крупного населенного пункта, сообщила Геологическая служба США (USGS). Его очаг залегал на глубине 22 километров.

Землетрясение началось в ночь на четверг, 31 октября.

Информация о жертвах, возможных разрушениях и угрозе цунами не поступала.

Давао является третьим по количеству населения городом на Филиппинах. В нем проживают свыше 1,6 миллиона человек. Это главный порт острова Минданао.

По словам ученых, землетрясения в этом районе происходят из-за четырех активных разломов.

Телеканал CNN уточнил, что в Давао из-за подземных толчков частично обрушилось здание одного из отелей.

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Несколькими днями раньше остров уже «трясло». Магнитуда подземных толчков 29 октября составила 6,6. Тогда землетрясение привело к разрушениям зданий и объектов инфраструктуры в провинции Котабадо.

Погибли девять человек, в том числе ученица школы, которая пыталась эвакуироваться. Еще более 400 пострадали.