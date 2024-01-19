Мир 19 января 2024, 01:26 Второе за сутки тело нашли на пляже в Турции. Погибшим оказался ребенок Anadolu: на пляже в Анталье нашли останки ребенка РИА «Новости»

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Останки ребенка нашли на пляже в турецкой провинции Анталья, причем спустя сутки после того, как на том же побережье обнаружили обезглавленное тело взрослого человека. Об этом сообщило государственное агентство Anadolu.

«В полицию поступил звонок об обнаружении тела на пляже района Конаклы в Анталье. Прибывшие на место полицейские установили, что тело, верхняя половина которого отсутствует, принадлежит девочке около 10 лет», — уточнило агентство.

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Тело ребенка направили на судмедэкспертизу, чтобы установить обстоятельства смерти.

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