26 августа 2023, 15:51
Второе судно из порта Одессы прошло через открытый Украиной зерновой коридор — СМИ
«Агропортал»: из Одессы вышло второе судно, находившееся там с начала СВО
Второе судно, которое находилось в порту Одессы с начала специальной операции, вышло в открытое море. Об этом сообщило украинское издание «Агропортал».
Балкер Primus покинул одесскую акваторию утром 26 августа и стал вторым судном, прошедшим через открытый Украиной зерновой коридор. Официального подтверждения или опровержения соответствующей информации пока не поступало.
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В среду, 16 августа, из порта Одессы вышел контейнеровоз Joseph Schulte. На борту судна находилось свыше 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствия.
Joseph Schulte под флагом Гонконга 17 августа прошел вблизи Кумкея Аксуского района турецкой провинции Анталья. На следующее утро контейнеровоз направился в порт Амбарлы возле Стамбула.
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