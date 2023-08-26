Мир 26 августа 2023, 15:51 Второе судно из порта Одессы прошло через открытый Украиной зерновой коридор — СМИ «Агропортал»: из Одессы вышло второе судно, находившееся там с начала СВО Shadati/XinHua/globallookpress

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Второе судно, которое находилось в порту Одессы с начала специальной операции, вышло в открытое море. Об этом сообщило украинское издание «Агропортал».

Балкер Primus покинул одесскую акваторию утром 26 августа и стал вторым судном, прошедшим через открытый Украиной зерновой коридор. Официального подтверждения или опровержения соответствующей информации пока не поступало.

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В среду, 16 августа, из порта Одессы вышел контейнеровоз Joseph Schulte. На борту судна находилось свыше 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствия.

Joseph Schulte под флагом Гонконга 17 августа прошел вблизи Кумкея Аксуского района турецкой провинции Анталья. На следующее утро контейнеровоз направился в порт Амбарлы возле Стамбула.