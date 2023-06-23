Мир 23 июня 2023, 13:23 Вторичные санкции станут новым испытанием для взаимной торговли России с Китаем — доклад РБК: вторичные санкции Запада помешают торговле России и Китая РИА «Новости»

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Россия и Китая нарастили торговое сотрудничество, однако в будущем санкции могут им помешать. К такому выводу пришли авторы доклада «Российско-китайский диалог: модель 2023» за период со второго квартала 2022 года по первый 2023 года, сообщил РБК.

Торговый оборот между Россией и Китаем в 2022 году достиг 190,27 миллиарда долларов и возрос по сравнению с предыдущим годом на 29,3%. Объем российского экспорта превысил китайский импорт. В начале кризиса, связанного с событиями на Украине и западными санкциями, эксперты переоценили риски для сотрудничества стран, но в долгосрочной перспективе они, по словам авторов доклада, все-таки сохранились.

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Во-первых, дефицит торгового баланса Китая с Россией увеличился с 11-12 миллиардов долларов в 2018–2021 годах до 38 миллиардов в 2022 году. Во-вторых, ответные меры России на западные санкции и попытки защитить интересы местных производителей затронули торговлю с Китаем. Например, увеличились экспортные пошлины. В-третьих, переход на расчеты в рублях помешал китайским компаниям, работающим в России, платить кредиты в банках ЕС или получать доходы от инвестиций через третьи страны. Четвертым фактором назвали усложнившуюся логистику.

Авторы доклада заявили, что на развитие торговых отношений могут негативно повлиять тренды в мировой экономике, непредсказуемость цен на энергоресурсы и вторичные санкции США и ЕС.

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу 23 июня, сообщил «Царьград».