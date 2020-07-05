В эти месяцы каждый год идет рост респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют и чихают, от тех, у кого COVID-19.

«В этом большая проблема», — заявил медик.

К ноябрю на прогнозируемую волну эпидемии может наложится сезонная вспышка ОРВИ, отметило ИА Nation News. Поэтому, по мнению врача, к этому времени должна быть полностью мобилизована система здравоохранения. Осенняя волна заболеваемости окажется сильнее, чем летний рост заражений, связанный с отменой режима самоизоляции.

Сейчас по всему миру наблюдается распространение второй волны коронавируса, предсказанное еще этой весной, заметил Эйдельман.

«Однозначно количество зараженных в мире растет», — сказал он.

В Италии и Германии рост новых пациентов незначительный, в Индии же все наоборот. Несколько очагов заражения в последнее время снова зафиксировали в Китае. В Израиле в начале июля ежедневное число новых случаев заражения коронавирусом превысило показатели марта-апреля. Властям пришлось вновь ввести ограничительные меры из-за новой вспышки заболеваемости.

По мнению профессора, лучшей тактикой должны стать региональные карантины, вводимые на непродолжительное время. Их нужно устанавливать в тех местах, где появляется много случаев COVID-19. Полное закрытие экономики может привести к ухудшению ситуации, в частности в системе общественного здравоохранения.

Эйдельман ранее говорил, что появления безопасной и эффективной вакцины в массовых количествах можно ждать только после второго квартала 2021 года. По этой причине «нужно привыкать к новым условиям и жить с этим вирусом».

В Минздраве же рассчитывают, что вторая волна коронавируса в России будет менее масштабной. В стране уже разработаны необходимые системы лечения и профилактики новой инфекции, у некоторых людей выработался иммунитет к коронавирусу.