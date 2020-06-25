Вторая волна коронавируса повлияет на мировую экономику

Надвигающаяся вторая волна коронавируса может нанести очередной удар по экономике. Больше всех пострадают Испания и Франция. Об этом предупредили эксперты «Организации экономического сотрудничества и развития».

В целом для мира первая волна заболевания сократила экономику на 6%. Вторая волна новой инфекции может серьезнее отразиться на этой сфере — почти на 8%.

Больше всех пострадают страны, зависящие от туризма. При второй вспышке коронавируса экономика Испании упадет на 14,2%, когда как при первом ударе она снизилась на 11%. Во Франции почти такая же ситуация: прогнозируется падение на 14% (при нынешних 11,3%). Похожий прогноз эксперты делают и в отношении Италии. Во время первой волны экономика страны упала на 11,1%, а во время второй может сократиться на 14%.

Для России все сложится лучше, отметил сайт Life.ru. На первой волне пандемии экономика страны упала на 8%, во время второй волны ожидается 10%.

Меньше всех пострадает Южная Корея. Сейчас экономика там упала на 1%, в дальнейшем спад может составить 2,2%.