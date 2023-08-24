Мир 24 августа 2023, 01:49 Вторая попытка Северной Кореи запустить спутник-разведчик окончилась неудачей РИА «Новости»

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Вторая попытка КНДР запустить разведывательный спутник окончилась неудачно. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Полет первой и второй ступеней новой ракеты-носителя прошел нормально, но во время полета третьей ступени произошла нештатная ситуация», — заявило агентство.

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По информации ЦТАК, произошла ошибка в системе аварийной детонации. Запуск ракеты-носителя произвели с космодрома Сохэ. В агентстве сообщили, что следующая попытка состоится в октябре после разбора причин провала предыдущих запусков.

Минобороны Японии уточнило, что части северокорейской ракеты упали в Желтое море, Восточно китайское море и Тихий океан.

Пуск ракеты со стороны КНДР вызвал переполох на западных окраинах Японии, сообщила «Комсомольская правда». Жителей Окинавы призвали укрыться в убежищах, звучала воздушная тревога.