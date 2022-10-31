Мир 31 октября 2022, 02:40 Вторая авианосная группа ВМС США прибудет в Европу — СМИ UK Defence Journal: вторая авианосная группа ВМС США прибудет в Европу в ноябре Википедия

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Вторая американская авианосная группа прибудет в Европу к середине ноября. Ее возглавит атомный авианосец USS Gerald Ford, сообщило британское военное издание UK Defence Journal.

По данным авторов статьи, авианосец зайдет на военно-морскую базу Портсмут. Она находится на юге Англии. Точную дату прибытия второй группы пока не раскрывают.

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Авианосец будут сопровождать эсминцы, ракетный крейсер и ударная атомная подводная лодка. На борту USS Gerald Ford базируется порядка 90 самолетов и вертолетов, в числе которых есть истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 °C. Группа будет действовать совместно с силами стран НАТО.

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Как заявили в пресс-службе Второго флота ВМС США, в пятницу, 28 октября, авианосец прибыл с визитом в канадский порт Галифакс. Согласно информации Пентагона, сейчас в европейских водах также находится авианосная ударная группа ВМС США. Ее возглавляет атомный авианосец USS George Bush. Группа располагается в восточной части Средиземного моря.

Официально сведения о прибытии второй авианосной группы пока не подтвердили.