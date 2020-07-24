ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по корректировкам цен на товары

Всемирная торговая организация (ВТО) встала на сторону России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер. Принципы, которые применяет ЕС в расследовании искусственного занижения цен на товары, идут в разрез с правилами организации.

«Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив „историческую“ дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований», — приводит РИА «Новости» слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Министр рекомендовал Европейскому союзу пересмотреть свои антидемпинговые меры и привести их в соответствие с принятым соглашением.

Россия стала инициатором этого спора в 2015 году. Москва выступила против методики по расчету стоимости товаров на основе европейских, а не российских цен на энергоресурсы. Тогда Еврокомиссия отменила пошлины на импорт сварных труб из Украины и ввела их для российских, белорусских и китайских производителей. ЕК приняла и антидемпинговые меры в отношении нитрата аммония.