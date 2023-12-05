Мир 05 декабря 2023, 03:57 Втягивание ВСУ в политические интриги закончится катастрофой — депутат Рады Депутат Кучеренко: пора перестать втягивать ВСУ в киевские подковерные игры РИА «Новости»

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Депутат Верховной Рады от оппозиционной «Батькивщины» Алексей Кучеренко предрек Украине катастрофу из-за попыток втянуть ее вооруженные силы в «омут интриг и подковерной борьбы» в Киеве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Парламентарий заявил, что на Украине вместо построения «военной экономики» занимаются проведением «космических конференций», не имеющих практической ценности, а также пиаром и «политической трескотней». В последнем он обвинил свою коллегу Марьяну Безуглую.

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До этого Кучеренко обратился к руководству парламента с предложением отстранить ее от должности заместителя главы комитета по обороне за критику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Тогда она заявила, что украинский генералитет должен ответить за провал летнего контрнаступления и отсутствие продуманного плана боевых действий на следующий год.

Недавно Марьяна Безуглая на своей странице в социальной сети запустила онлайн-голосование, в котором предложила выбрать замену главкому ВСУ Валерию Залужному. Среди кандидатов — бывший военный и герой Украины Михаил Забродский.

Безуглая заявила, что в стране «неприкасаемых нет». Она призвала «поразмыслить», как вырваться из «тупика» и получить реальный план военных действий на 2024 год.