ВТБ добился прекращения расследования о сделках банка с Мозамбиком

ВТБ заключил мировое соглашение с американской Комиссией по ценным бумагам и рынкам (SEC) о прекращении расследования, инициированного в ходе дела о сделках с правительством Мозамбика. Российский банк выдал крупный кредит на проект по промыслу тунца.

Регулятор США считает, что он был использован для создания схемы для получения откатов и взяток. Об этом в банке сообщили РИА «Новости».

По данным агентства Reuters, ВТБ в 2013–2014 годах выдал Мозамбику кредит на 535 миллионов долларов. Проект взывал финансовый скандал на два миллиарда долларов. Было заведено несколько судебных дел в Лондоне, ЮАР и Нью-Йорке с участием швейцарского инвестбанка Credit Suisse, его бывших сотрудников экс-министра финансов Мозамбика и сына бывшего президента страны.

По данным Forbes, инвестбанк помог привлечь к проекту по промыслу тунца около двух миллиардов долларов. Средства, предназначенные на закупку систем безопасности береговой линии и развитие строительной верфи для рыболовецких судов, получили госкомпании Ematum и ProIndicus и Мозамбикское управление активами. Эти деньги бесследно пропали.

Американский регулятор сообщил, что в рамках заключенного соглашения британское подразделение ВТБ заплатит США шесть миллионов долларов за дезинформацию инвесторов по делу Credit Suisse. Регулятор сообщил, что инвестор заплатил 475 миллионов долларов за взятки и откаты при размещении бондов Мозамбика на один миллиард долларов.

«Распространенные Credit Suisse и VTB Capital материалы по размещению не раскрыли подлинную природу долга Мозамбика и высокий риск дефолта по бондам», — говорится в опубликованном заявлении комиссии.

В начале октября в работе ВТБ произошел сбой. На проблемы с переводами средств и другими операциями пожаловались пользователи приложения банка.