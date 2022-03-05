Силовики ВСУ провели бы очень жестокую зачистку Донбасса при наступлении, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

«Ряд американских аналитиков говорили, что киевский режим планирует наступление на Донбасс. В течение трех-четырех дней должны были выйти на границу с Россией. Наверное, российское руководство владело этой информацией, я не могу судить об этом. Киевский режим зачистил бы Донбасс с большой жестокостью, — сказал он.

Украинские власти спустя восемь лет так и не начали выполнять взятые на себя Минские соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Вместо этого, по его словам, они включили в свои структуры сторонников националистических организаций, а в последние месяцы усилили обстрел мирного населения Донбасса. Западные страны начали накачивать Украину оружием — вместо того, чтобы склонить страну к мирному урегулированию конфликта.

Семья местных жителей, которые стали свидетелями жестокости ВСУ, рассказала, как украинские военные вели обстрел жилых кварталов Мариуполя, чтобы выдать последствия за атаку войск России и ДНР. По словам главы семьи, после коротких обстрелов силы ВСУ начали просто «утюжить весь город».