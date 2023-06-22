Мир 22 июня 2023, 09:09 ВСУ занялись подготовкой провокации с хлором в Херсоне РИА «Новости»: подпольщик рассказал о подготовке ВСУ провокации с хлором в Херсоне РИА «Новости»

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Украинские военные готовят провокацию в Херсоне с использованием хлора. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил активист подпольной организации «Русский Херсон».

По словам собеседника агентства, бочки с хлором свезли в район автовокзала, после чего заминировали.

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«Данное указание поступило от нелюдей из областной военной администрации Херсона», — добавил мужчина.

Подпольщик отметил, что члены организации, в которую он входит, продолжают заниматься установкой координат мест сосредоточения подразделений ВСУ в Херсонской области, а затем после проверки передают эту информацию российским военным.

В частности, сейчас идет проверка данных о местах дислокации подразделений 124-й отдельной бригады теробороны в населенном пункте Садово, уточнил он.

«Также нам известны координаты ангара с военной техникой противника», — заключил собеседник РИА «Новости».