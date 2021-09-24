ВСУ заявило о вторжении российских самолетов в зону учений над Черным морем

На Украине заявили, что российские самолеты-разведчики неоднократно залетали в зону над Черным морем, которую Киев ранее резервировал для проведения учений зенитных войск. Об этом сообщили на официальной странице Командования воздушных сил ВСУ в Facebook.

«Самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений», — говорится в сообщении. В Киеве сочли такие действия со стороны России провокационными.

В Киеве утверждают, что российские самолеты влетели в тот район, где велись маневры зенитных войск. Якобы разведчики пересекли направления, по которым ВСУ должны были стрелять ракетами. Украинские власти заявляют, что при этом российские самолеты подвергли себя большой опасности.

Украина регулярно проводит военные учения у самых границ с Россией. 18 сентября завершились очередные маневры, которые проходили в Черниговской и Сумской областях. Их совместно организовали ВСУ и украинское МВД. По легенде, противники планировали террористические акты, военным же необходимо было нейтрализовать группировки. В маневрах приняли участие более полутора тысяч человек.