Мир 16 августа 2023, 08:30 ВСУ задействовали последнее крупное резервное подразделение Обозреватель Forbes Экс: ВСУ использовали последнее крупное резервное подразделение РИА «Новости»

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Последнее крупное резервное подразделение ВСУ задействовали в районе Работино Запорожской области. Это может поставить украинскую армию в уязвимое положение, заявил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Аналитик пояснил, что говорит о 82-й десантно-штурмовой бригаде стратегического резерва ВСУ. Она укомплектована танками Challenger 2, а также бронемашинами Marder и Stryker.

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Последними крупными подразделениями, которые руководство ВСУ держало в резерве, были 82-я и 46-я десантно-штурмовые бригады, указал Экс.

По его оценке, использование последних крупных резервов может увеличить боевую мощь Украины в районе населенного пункта Работино. При этом он призвал не забывать, что ни одна бригада не может биться вечно. А на замену ей уже может не найтись столь же сильных подразделений, предупредил обозреватель.