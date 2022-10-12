ВСУ задействовали на Запорожском направлении наемников из 34 стран | 360°

Мир 12 октября 2022, 13:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ВСУ задействовали на Запорожском направлении наемников из 34 стран Член ВГА Рогов: наемники из 34 стран задействованы в рядах ВСУ на Запорожском направлении Официальный сайт

Читать 360tv в

В рядах ВСУ на Запорожском направлении воюют наемники из 34 стран. Такие данные озвучил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Рогов обратил внимание, что иностранные наемники находятся как в Запорожье, так и в других регионах, подконтрольных ВСУ, написала «Российская газета».

Реклама

Несколькими днями ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» в комментарии РИА «Новости» заявил, что украинские власти скопили на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников.

Реклама

В Минобороны РФ 10 октября сообщили о попытке ВСУ вести наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении. По данным ведомства, противник использовал для этого силы порядка трех батальонных тактических групп и подразделения иностранных наемников.

Противник пытался совершить наступление в направлениях населенных пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области, но безрезультатно. Российские войска отбросили их на исходные позиции, подчеркнули в ведомстве.

При этом ВСУ за сутки потеряли на этом направлении свыше 60 военнослужащих, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

0 0 0 0 0 0