ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР

За минувшие сутки украинские военные восемь раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Огонь велся по четырем населенным пунктам.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по четырем населенным пунктам республики», — сказано в сообщении СЦКК ЛНР в Telegram.

В результате обстрелов ранения получили двое мирных жителей, поврежденными оказались 23 жилых дома, газопровод, и высоковольтная линия электропередачи. Обесточенными оказались 217 домов.

Детальная информация о пострадавших и повреждениях сейчас уточняется.

В ночь на 5 марта украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, сообщили в СЦКК ЛНР.

Российские войска проводят спецоперацию для обеспечения безопасности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что на украинской территории за последние годы выросло присутствие инфраструктуры НАТО. По его словам, Россия не ставит целью разделить Украину на части, а лишь добивается обеспечения гарантий собственной безопасности.