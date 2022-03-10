ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 26 раз

Украинские неонацисты за минувшие сутки 26 раз обстреливали Донецкую народную республику, в результате ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве ДНР при Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе, передало РИА «Новости».

Формирования украинских карателей при 26 обстрелах ДНР за сутки выпустили по ней 292 единицы боеприпасов.

Огонь велся украинскими боевиками в направлении Байрака, Гольмовского, Горловки, Озеряновки, Широкой Балки, Верхнеторецкого, Донецка, Александровки и Луганского, сообщили в ведомстве. В ходе обстрела пострадали два мирных жителя, один из них с территорий, ранее освобожденных ополченцами от нацистов.

Повреждения получили 17 частных домов. Под обстрелы попали и три объекта гражданской инфраструктуры: газопровод, ЛЭП и территория при храме в Александровке.

Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в селе Никольском нацисты планировали зачистку Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря с убийством всех священнослужителей при храме.