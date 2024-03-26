Мир 26 марта 2024, 10:18 ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по Херсонской области РИА «Новости»: ВСУ нанесли 49 ударов по левобережью Днепра в Херсонской области Telegram-канал губернатор Херсонской области

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Украинские военные за минувшие сутки нанесли по левому берегу Днепра в Херсонской области 49 ударов. Они применяли артиллерийские орудия, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, ВСУ обстреляли Каховку, Алешки, Голую Пристань, Масловку и еще шесть населенных пунктов региона. Власти уточняют, есть ли жертвы среди мирных жителей.

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Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об атаке на Каховку. По его словам, в результате удара по жилым кварталам пострадала четырехлетняя девочка. Ребенок попал в реанимацию.

В городе уничтожен объект торговли, находящиеся рядом с ним супермаркет и магазин получили повреждения. Сальдо подчеркнул, что ВСУ перешли к тактике террора.