ВСУ за час обстреляли 3 населенных пункта в ЛНР

ВСУ в период с 07:15 до 08:10 обстреляли три населенных пункта в Луганской народной республике. Это следует из сводки, опубликованной в Теlеgrаm представительством Совместного центра координации и контроля прекращения огня в ЛНР.

В 07:15 обстрел с применением артиллерийского орудия зафиксировали по населенному пункту Донецкий. По нему выпустили шесть снарядов со стороны Новотошковского.

В 08:00 обстрел был направлен на Первомайск и совершен «с применением артиллерийского орудия 122 миллиметров». По Первомайску ударило 12 снарядов со стороны Новозвановки.

А в 08:10 ВСУ обстреляли населенный пункт Золотое-5 с применением миномета 120 миллиметров. На Золотое-5 выпустили шесть мин.

Накануне ВСУ обстреляли жителей ЛНР, когда те получали гуманитарную помощь на территории школы в Рубежном. По предварительным данным, погибли семь человек. Тела несколько дней пролежали на улице, а когда обстрелы стали утихать, погибших похоронили соседи.