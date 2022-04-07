ВСУ за 7 недель обстреляли ЛНР более 800 раз

Вооруженные формирования Украины с 17 февраля по 7 апреля обстреляли Луганскую Народную Республику 801 раз, подсчитало представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня. Данные опубликованы в Telegram.

ВСУ применяли реактивные системы залпового огня, артиллерию, минометы. Всего использовали 8130 боеприпасов различного калибра. Среди них ракеты тактического комплекса «Точка-У» (четыре штуки), РСЗО БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган» (1260 снарядов).

В результате обстрелов за семь недель погибли 12 мирных жителей, еще 18 ранены. Среди пострадавших — трое детей.

Разрушены и повреждены 420 домостроений в 23 населенных пунктах. Кроме того, пострадал 61 объект гражданской инфраструктуры,

Ранним утром 7 апреля ВСУ выпустили пять крупнокалиберных снарядов по населенному пункту Донецкий в Луганской Народной Республике. О жертвах и пострадавших среди мирного населения пока неизвестно.