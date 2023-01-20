Мир 20 января 2023, 09:42 ВСУ выжгли Кинбурнскую косу фосфорными бомбами «Звезда»: ВСУ обстреливали Кинбурнскую косу у Николаевской области фосфорными снарядами Публичное достояние

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Растительность Кинбурнской косы на Днепровском лимане погибла из-за обстрелов Вооруженных сил Украины. Они использовали фосфорные бомбы. Крайнюю на юго-западе точку освобожденной российскими войсками территории показал телеканал «Звезда».

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Левый берег Днепровского лимана под контролем армии России, но там небезопасно — на противоположном засели украинские военные. Журналистам запретили подходить к воде, так как эту территорию простреливали снайперы. Кроме того, военные рассказали о прилетах снарядов калибром больше 150 миллиметров и фосфорных бомбах.

Одна из них упала на Кинбурнской косе, вблизи Николаевской области у самой юго-западной точки территории под контролем российской армии. В земле осталась воронка, огонь перекинулся на траву и деревья. При горении фосфора температура повышается особенно высоко, поэтому растительность выгорела дотла, остались голые стволы деревьев.

Минобороны России уличило ВСУ в использовании фосфорных снарядов в феврале прошлого года у аэродрома Гостомель. Тогда они стреляли из гаубиц Д-30 и установок БМ-21 «Град». Очевидцы мартовских обстрелов Донецка тоже рассказали о характерном шлейфе от украинских боеприпасов.